Droga usada para tratar diabetes é eficaz contra insuficiência cardíaca

Um estudo publicado no periódico The New England Journal mostrou que um medicamento que já é usado por pacientes com diabetes pode ser eficiente no tratamento da insuficiência cardíaca.

Trata-se do Empagliflozina, comercializado como Jardiance, que é administrado via oral, principalmente por pacientes que têm o tipo 2 da doença. Os primeiros resultados foram publicados pela ESC (European Society of Cardiology) neste sábado (29).

Na pesquisa, feita com 3730 pacientes com e sem diabetes, houve uma redução de 25% nas hospitalizações e também no número de mortes de pacientes que sofrem com a doença cardiovascular.

Edimar Alcides Bocchi, chefe da unidade de insuficiência cardíaca do Incor (Instituto do Coração), ressalta que a insuficiência cardíaca está relacionada à alta incidência de morte e hospitalizações. Segundo ele, a pesquisa é um avanço no tratamento do problema, já que as medicações anteriores não diminuíam o número de internações causadas pela condição. “Das doenças cardiovasculares, a insuficiência cardíaca é a principal causa de internação. No SUS é muito frequente.”

O médico ressalta ainda que a descoberta é promissora, já que muitos pacientes com diabetes sofrem com insuficiência cardíaca e a droga ajudaria no combate de ambas doenças. “Ela é simples de usar e não está associada a outros efeitos colaterais, como queda de pressão, arritimia. Tem um perfil de segurança muito grande”, afirma.

Agora, cabe ao laboratório responsável pela produção da droga pedir aprovação à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para realizar mudanças na bula em relação ao remédio.

O que é insuficiência cardíaca?

A insuficiência cardíaca ocorre quando o coração é incapaz de bombear o sangue pelo corpo de maneira eficaz, porque ficou muito fraco ou rígido. Isso não significa que o coração parou completamente, mas a condição de longo prazo atualmente não tem cura.

A doença afeta 60 milhões de pessoas em todo o mundo e deve aumentar conforme a população envelhece.

A insuficiência cardíaca é altamente prevalente em pessoas com diabetes. No entanto, aproximadamente metade de todas as pessoas com insuficiência cardíaca não tem diabetes.