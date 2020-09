Duas crianças e uma idosa ficam presas dentro de apartamento em chamas, em Marituba

Elas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e o fogo debelado

Um apartamento no terceiro andar de um conjunto residencial pegou fogo na noite desta terça-feira (8) em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

O acidente foi no Condomíno Cittá Maris, localizado no KM-10 da BR-316, bairro do Uriboca. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), duas idosas e uma criança ficaram presas dentro do imóvel e foram resgatadas e atendidas no próprio local pelos bombeiros, com oxigênio. Não houve vítimas fatais.