Duas pessoas morrem após colisão frontal entre carro e moto em Paragominas

Um grave acidente de trânsito matou duas pessoas na noite desta segunda-feira (14) nos arredores de Paragominas, município do sudeste paraense. Uma caminhonete e uma motocicleta acabaram se chocando na rodovia PA-256, resultando na morte de Djonatan Rodrigo Henn, de 28 anos, e Evaldo Fernando Macieira, de 40 anos.

De acordo com informações colhidas no local do acidente, a colisão foi no KM 7 da rodovia estadual, por volta das 20h. O 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) disse que o rapaz do carro tentou uma ultrapassagem e acabou atingindo a moto pilotada por Evaldo, que vinha no sentido contrário. Ainda de acordo com as informações da polícia, a motocicleta estaria com o farol apagado.

As duas vítimas foram arremessadas há quase 50 metros do local da batida, devido à violência do choque. A caminhonete de Djonatan ainda atingiu uma árvore do tipo mangueira, cujo tronco desabou sobre o carro.

O 1º Grupamento de Proteção Ambiental (1° GPA) do Corpo de Bombeiros foi ao local do acidente, e constatou a morte das duas vítimas. Os corpos foram removidos pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves que atua no município.