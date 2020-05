Duas pessoas são mortas em 4º dia de protestos por Floyd

Um jovem de 19 anos foi morto no quarto dia de protestos nos Estados Unidos pela morte de George Floyd. Ele foi atingido depois que uma pessoa passou atirando de dentro de um carro contra uma multidão que protestava no centro de Detroit, no Michigan.

Dois agentes federais também foram baleados durante as manifestações em Oakland, perto de São Francisco, na Califórnia. Apenas um dos policiais conseguiu sobreviver.

Protestos pela morte de Floyd tomam conta dos EUA / Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

De acordo com a CNN, 20 cidades americanas tiveram protestos pela morte de Floyd. Segundo as autoridades, 7,5 mil pessoas participaram das manifestações na cidade. Algumas foram presos e ainda houve relatos de vandalismo, roubos, incêndios e ataques a policiais.

A prefeitura de Portland, no Oregon, declarou estado de emergência e instaurou um toque de recolher foi durante o fim de semana.

– Prédios queimando com pessoas dentro, roubos de negócios grandes e pequenos, ameaças e assédio a repórteres. Tudo no meio de uma pandemia em que as pessoas já perderam tudo. Isso não é pedir mudança significativa nas nossas comunidades, isso é nojento – disse o prefeito Ted Wheeler.

Já o presidente do sindicato de policiais de Houston, Joe Gamaldi, disse que muitos agentes foram parar no hospital após serem atacados e carros de patrulha foram arruinados.

– Não é isso que somos como cidade e comunidade. Protegeremos seu direito de protestar, mas não permitiremos que nossa cidade entre em caos.

Os protestos que seguiram pela madrugada também ocorreram em frente à Casa Branca. Houve um princípio de confusão e a sede do governo americano precisou ser temporariamente trancada.