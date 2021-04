Dudu Camargo detona Dudu Camargo ao vivo: “Só o Silvio gosta dele”

O apresentador Ratinho soltou o verbo contra Dudu Camargo em seu programa de rádio, o Turma do Ratinho, nesta terça-feira (6). O veterano demonstrou irritação com a postura do jovem jornalista, que saiu de férias do SBT e usou as redes sociais para criticar seu substituto no matutino Primeiro Impacto.

Ratinho afirmou que se ele fosse Silvio Santos, demitiria Dudu por seu comportamento “inadequado” e “desrespeitoso” com os colegas de emissora.

– Vai ficar muito chato isso [o clima nos bastidores]. O cara vai falar uma besteira dessa. Se eu fosse o Silvio [Santos], eu metia um pé na bunda. Ele esqueceu que só o Silvio que gosta dele – detonou Ratinho.

A declaração de Ratinho surgiu um dia após Dudu Camargo desmentir, durante uma entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan, que havia saído do SBT. Ele também aproveitou para alfinetar o substituto Darlisson Dutra pela queda na audiência.

– O problema desse negócio de férias nem é o cara puxar o seu tapete, porque eu me garanto com os resultados. Tanto que eu peguei os consolidados de sexta-feira, o Primeiro Impacto bateu recorde negativo. Há muitos meses não atingia uma média tão baixa – disparou.

Ainda sem se importar com a repercussão de sua fala, Dudu deixou claro que o SBT não é sua única opção de trabalho.

– Não saí do SBT, mas estou dando variedades para as pessoas maquinarem se pode acontecer. Eu gosto muito de fazer televisão e acho que muita gente não consegue me ver em outro canal, mas temos várias emissoras em que o Dudu se encaixaria em diversos projetos – disse.