Dudu Patetuci avalia semana de preparação da Seleção Brasileira Sub-17

O Departamento de Competições da CBF divulgou a tabela básica com os confrontos do Campeonato Brasileiro da Série – D/2020. A competição tem início previamente marcado para o dia 23 de maio (sábado), todavia, os confrontos ainda não estão definidos os horários e locais.

Os dois representantes do Pará estão no mesmo grupo A1, junto com Atlético (AC); Galvez (AC); Rio Branco (AC); Vilhenense (RO); Fast Clube (AM) e Vencedor do confronto Ji-Paraná (RO) x Nacional (AM).

Bragantino vai enfrentar o Vilhenense (RO) no dia 23 de maio (sábado). Já o Independente faz sua estréia fora de casa, viaja até o estado do Acre onde enfrenta o Rio Branco no dia 24 de maio (domingo).

A competição será realizada com 64 clubes divididos em 8 chaves de 8 clubes cada, com jogos de ida e volta, os 4 melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase, totalizando 32 clubes. Daí em diante os clubes se enfrentarão no sistema eliminatório até ser conhecido o campeão e acesso à Série C de 2021.

Confira a Tabela Básica da Competição: Clique Aqui.