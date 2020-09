Duelo particular no Re-Pa: Nicolas e Vinícius se ‘candidatam’ aos status de herói na final do Parazão

O Clássico de domingo (6), às 17h, no Mangueirão

No primeiro capítulo da final do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu, dois heróis improváveis decidiram o jogo em favor do Bicola: o atacante Uilliam Barros e o lateral Netinho. Mas, para a decisão de domingo (6), às 17h, no Mangueirão, os dois principais nomes de ambas as equipes ressurgem como candidatos ao protagonismo: o atacante Nicolas, do Paysandu, e o goleiro Vinícius, do Remo.

Apesar de ter ficado em branco no primeiro jogo, Nicolas vive, segundo o próprio atacante, a melhor fase da carreira. Artilheiro do Parazão com 10 gols e de contrato renovado até 2022, o atleta é o principal nome do clube desde o ano passado. Aliás, o Remo é uma das principais ‘vítimas’ de Nicolas.

Capitão e ídolo do Remo, Vinícius chega à final do estadual com o peso ainda maior. A ausência do meia Eduardo Ramos, principal referência técnica do time, aumenta ainda mais a responsabilidade do goleiro. Mesmo sem marcar gols, a liderança de Vinícius em campo pode ser um ponto de equilíbrio do time, durante a partida.

DUELO PARTICULAR

Nicolas contra Vinícius é também o principal duelo particular do Re-Pa. Desde que chegou ao Paysandu, o atacante já balançou as redes quatro vezes contra o Remo. Todos os gols em cima de Vinícius. Aliás, Nicolas jamais perdeu um Re-Pa. Resta saber se o goleiro azulino será capaz de parar o artilheiro bicolor e ajudar o Remo a levantar o tricampeonato.