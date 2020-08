Dupla de assaltantes é surpreendida pela reação de um motorista no Jardim Europa

Suspeitos buscavam uma vítima, só não contavam que ela não estava disposta a isso naquele dia

Uma cena registrada pelo circuito interno de uma residência no conjunto Jardim Europa e compartilhada esta semana pelas redes sociais chamou a atenção pelo efeito-surpresa. As imagens mostram uma possível tentativa de assalto a um morador do conjunto. Ele percebe que está sendo seguido, mas procura manter a calma e também a distância segura de uma dupla de assaltantes que se prepara para agir. O que eles não contavam era com uma participação especial nesse enredo.

Jardim Europa. Dupla de assaltantes foi surpreendida por motorista. A imagem é impressionante. pic.twitter.com/KbksBYmRbn — Belém Trânsito (@belemtransito) August 28, 2020

O jovem que caminha por uma das ruas do conjunto, já ciente do risco iminente, aproveita quando dobra a esquina e sai do ângulo de visão da dupla de assaltantes para correr e entrar rapidamente em casa. Os dois suspeitos também apressam o passo para alcançá-lo, mas não contam com o fato de que a vítima mora a alguns passos e já está segura na sua residência.

Nisso, surge na cena um veículo de cor branca, que vem em direção aos dois suspeitos. Pensando talvez tratar-se de outro morador, eles aproveitam o momento em que o carro reduz a velocidade por conta de buracos na via e correm para tentar abordar o motorista. É nessa hora que o condutor do veículo acelera e parte para cima de um deles, que é arremessado em cima de outro carro estacionado na rua, enquanto o comparsa foge. Mesmo atingido pelo veículo, o assaltante que fica para trás consegue se levantar e fugir também.