Dupla de Belém é flagrada traficando drogas em Parauapebas

Homem e uma mulher chegaram à cidade do sudeste paraense na sexta-feira (28) e estavam hospedados num hotel do bairro União, onde guardaram a droga



De acordo com a Polícia Militar, o casal de traficantes de Belém que supostamente distribuía crack em Parauapebas, região sudeste do Pará, é Silas da Luz Pereira, 30 anos, e Caliani Miranda Fonseca, 19. Os dois foram presos por volta das 7h30 deste sábado (29), pela Polícia Militar, sob a acusação de tráfico de entorpecente. A droga, 800 gramas de crack, estava no quarto de um hotel em que eles estavam hospedados desde sexta-feira (28), no bairro União.

Segundo a PM, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas pela cidade logo cedo neste sábado, quando interceptou uma mototáxi que levava Silas Pereira. Na ocasião, nada foi encontrado com ele. Mas, interrogado pelos policiais, o homem confessou que era traficante de drogas e disse que o entorpecente estava guardado no hotel em que ele se hospedou com Caliani.

A polícia, realmente, localizou o entorpecente, dinheiro e uma balança de precisão nova. Silas, segundo os policiais, contou que ele e a mulher vieram de Belém e que regularmente distribuíam a droga em Parauapebas. O casal foi levado para 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.

Sargento PM Menezes disse suspeitar que o casal também também levava a droga para Curionópolis e Canaã dos Carajás, cidades vizinhas de Parauapebas. A mãe do acusado, inclusive, mora em Canaã. A equipe PM que flagrou a situação contou ainda com os cabos Dias e Sena e o soldado Válber.