Dupla rouba Civic, perde o controle do carro em perseguição e cai em canal

Policiais do COE que perceberam a ação seguiram o veículo e prenderam os assaltantes

Um veículo modelo Honda Civic caiu, na noite desta sexta-feira (24), no canal da Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação, em Belém.

A dupla de bandidos entrou em desespero porque logo após se apossar do veículo, passou a ser perseguida por uma guarnição do Comando de Operações Especiais (COE) da PM, que passava próximo e foi avisada por populares do assalto. Não demorou muito para que os ladrões se defrontassem com a região de confluência do canal da avenida Generalíssimo Deodoro, no trecho entre a Rua dos Caripunas e a Avenida Fernando Guilhon. Nervosos, eles não conseguiram reduzir a velocidade e acabaram caindo com carro e tudo no canal.

(Elivaldo Pamplona/O Liberal)

(Elivaldo Pamplona/O Liberal)

A PM informou que a dupla de bandidos teve escoriações em razão da queda no canal, e antes de ir para a Seccional da Cremação para os procedimentos legais cabíveis, foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, não foi informado contudo à imprensa qual a UPA específica. O casal proprietário do Honda Civic tem seguro do veículo e acionou a empresa seguradora ainda na noite desta sexta.