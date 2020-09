Duplo homicídio assusta moradores do Curuçambá, em Ananindeua

Dois homens foram assassinados a tiros nesta quinta-feira (17), na rua Boaventura, bairro Curuçambá, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Segundo a polícia, Wagner de Oliveira Andrade Filho e Cleidivaldo da Silva Marques foram mortos após terem suas residências invadidas, ambas na mesma rua, durante a madrugada. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o duplo homicídio ocorreu por volta das 3h. Os policiais foram informados via Centro Integrado de Operações (Ciop) de uma possível invasão de domicílio na rua Boaventura.

Chegando ao local, os militares verificaram que a residência estava com sinais de arrombamento. Em seguida, o corpo de Wagner de Oliveira Andrade Filho foi encontrado, com marcas de disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com a PM, a vítima respondia criminalmente por tráfico de drogas.

Durante as diligências, os policiais foram informados por Elias Farias da Silva, morador de uma casa localizada no mesmo perímetro, de que seu sobrinho, Cleidivaldo da Silva Marques, também havia sido assassinado dentro de sua residência.

O morador relatou que viu duas pessoas correrem e se esconderem após invadirem a residência onde Cleidivaldo foi morto. A família da vítima informou que ele não tinha envolvimento com a primeira vítima. Os criminosos fugiram após cometerem os crimes. O caso será investigado pela Seccional Urbana do Paar.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.