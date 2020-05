Durante pandemia, número de belenenses endividados bate novo recorde

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o número de famílias belenenses com dívidas em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro bateu novo recorde em maio de 2020, alcançando 73,7%, o que corresponde a 297.931 famílias. Este é o maior número desde abril de 2016, no auge da recessão econômica por conta da recente crise político-econômica do País, quando alcançou 285.860 famílias (73,9% do total).

Em relação ao fim do mês de abril passado, 17.662 famílias de Belém entraram nesse grupo de endividados – eram 280.269 famílias (69,4%). Esta é a quarta alta mensal seguida, com aceleração significativa desde o início da classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que o novo coronavírus (Covid-19) é uma pandemia global. Na comparação com o mesmo período do ano passado, em maio de 2019, o incremento foi de 96.370 famílias. Naquela época, a capital paraense contabilizava 201.561 famílias endividadas – 50,4% do total. É o que revela a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), encaminhada a O Liberal pela CNC.

O aumento do número de famílias endividadas no Pará segue na contramão do desempenho nacional, que mostrou um ligeiro recuo em maio, passando de 66,6% (abril) para 66,5%. Já com relação a maio de 2019 (63,4%), o percentual de endividamento foi maior. A proporção de famílias endividadas, medida pela Peic, havia alcançado o maior patamar da série histórica no mês passado, após dois meses consecutivos de crescimento.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, avalia que, apesar das medidas para enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus, como a injeção de liquidez na economia e a queda das taxas de juros, a maior aversão ao risco no sistema financeiro tem impedido que o crédito de fato alcance os consumidores.

“Apesar da pequena queda no mês, o endividamento das famílias está em proporção elevada, sendo importante também viabilizar prazos mais longos para os pagamentos das dívidas, como forma de evitar o crescimento da inadimplência nos meses à frente”, indica Tadros, ressaltando que “a inflação baixa beneficia a manutenção do poder de compra dos consumidores, especialmente nas faixas de menor renda.”

Indicadores de inadimplência

A quantidade de belenenses com dívidas ou contas em deu um novo salto em maio, alcançando 35,0% das famílias. Esse é o quinto mês consecutivo de aumento, sendo esse o mais intenso. Para efeito de comparação, em abril, essa proporção foi de 30,4% ante 25,3% do mês de março e 23,8% de fevereiro. Em maio de 2019, essa margem era de 20,2%. Em todo o País, a média caiu 0,2 ponto percentual na comparação mensal, ficando em 25,1%. No comparativo anual (24,1%), contudo, houve crescimento.

“Mesmo com as incertezas impostas pela pandemia, a inadimplência não mostra trajetória explosiva, pelo menos não ainda. Com medidas de auxílio à renda, como o coronavoucher, as famílias mostram alguma resiliência na quitação de seus compromissos financeiros”, destaca a economista da CNC responsável pela pesquisa, Izis Ferreira.

Já o percentual de famílias belenenses que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes apresentou nova queda em maio, no comparativo mensal, passando de 24,0% do total, em março de 2020, para 9,6% em abril e agora, para 4,3% – quase três vezes abaixo do percentual de maio de 2019: 12,0%. A proporção nacional, por outro lado, aumentou, passando de 9,9% do total em abril para 10,6% em maio – maior proporção de famílias que permanecerão na inadimplência para um mês de maio desde o início da realização da Peic, em janeiro de 2010, e a mais elevada desde abril de 2018.

O total de famílias de Belém que se declararam muito endividadas também aumentou em maio, chegando a 12,8% e atingindo o maior percentual desde dezembro9 de 2019, quando o indicador alcançou 14,5%. A proporção nacional também disparou neste mês, alcançando 16%, margem mais alta desde setembro de 2011, quando o indicador alcançou 16,3%.

Em relação aos tipos de dívida, o cartão de crédito continua sendo o mais apontado pelos consumidores de Belém como a principal modalidade de endividamento: 75,4%. Carnês (27,7%), crédito consignado (9,1%) e financiamento de veículos (8,6%) também permanecem na segunda, terceira e quarta posições, respectivamente. Em todo o País, o cartão de crédito atingiu em maio um dos maiores patamares na série histórica: 76,7%. Carnês (18%) e financiamento de veículos (11,1%) também permanecem na segunda e terceira posições, respectivamente.

“O cartão de crédito, apesar de seguir em primeiro lugar nos principais tipos de dívida, vem perdendo espaço para outros tipos de dívida, em função de ser uma das modalidades mais caras de crédito. O endividamento com cartão chegou a representar 79,8% em janeiro deste ano”, ressalta a economista. A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor é apurada mensalmente pela CNC desde janeiro de 2010. Os dados são coletados em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores.