É aberta a Festividade de Santa Maria de Belém

A Festividade de Santa Maria de Belém, padroeira da capital paraense, começou nesta quinta-feira (17), com missa presidida pelo Cônego Roberto Cavalli na Catedral Metropolitana.

Este ano, o tema da festividade é “Senhora de Belém, Mãe da Esperança”, que reflete sobre os momentos difíceis e desafiantes da atualidade. A programação segue até terça-feira, 1° de setembro, dia de Santa Maria de Belém e contará com novenas, às 18h, seguida de missas presididas por padres convidados e atrações.

As programações culturais serão ao vivo com lives de artistas locais transmitidas pelas redes sociais da Catedral a partir das 20h. No mesmo horário, também serão vendidas comidas típicas, com retirada através do Drive Thru na Catedral ou por aplicativo de Delivery.

No dia da Padroeira, 1° de setembro, haverá uma Missa presidida pelo Cônego Roberto às 7h; e outra presidida pelo Padre João Paulo Dantas às 12h. Pela noite, às 19h, a Solenidade de Santa Maria de Belém será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa. Logo em seguida, às 20h, haverá programação cultural com temática portuguesa.

PROGRAMAÇÃO

27 de agosto | quinta

18h30 – Missa de Abertura

Celebrante: Cônego Roberto Cavalli

20h – Live com atrações libanesas e Balada.com

28 de agosto | sexta

18h – Novena

18h30 – Missa – Cônego Ronaldo Menezes e Cabido Metropolitano

20h – Live com Fruta Quente

29 de agosto | sábado

18h30 – Novena

19h – Missa

20h – Live com Lucinha Bastos e Beto & Nil

30 de agosto | domingo

07h, 09h e 11h – Missas

17h – Missa

18h30 – Novena

19h – Missa

20h – Live com Marhco Monteiro

31 de agosto | segunda

18h – Novena

18h30 – Missa

Missa com participação das Pastorais, Movimentos e Serviços da Arquidiocese

Celebrante: Cônego Silvio Trindade

20h – Live com Pinduca e Ministério Sal e Luz

1º de setembro | terça

07h e 12h – Missas

19h – Solenidade de Santa Maria de Belém – Dia da Padroeira

Celebrante: Dom Alberto Taveira

20h – Live com Cia. de Fado e Markinho Duran e Banda