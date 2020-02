Economia gerada por operações antifraude mais que dobrou em 2019

Os dois aviões da Força Aérea Militar Brasileira (FAB), trazendo o grupo de 34 brasileiros, familiares, médicos e autoridades vindos de Wuhan, na China, desembarcaram na Base aérea de Anápolis, Goiás, por volta de 6h deste domingo (9/2).



Os primeiros passageiros desembarcaram por volta de 6h28. Alguns desceram com bandeiras do Brasil. Nenhum deles apresentou sintomas.

Antes da chegada, desde as 5h, cerca de 50 militares se posicionavam na pista para receber as aeronaves. Equipados com uma capa amarela e máscaras, a equipe foi responsável por desinfectar as aeronaves e materiais utilizados durante a viagem.



De acordo com o Tenente Coronel Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasseno, neste primeiro momento a tripulação fará a checagem dos sintomas e será encaminhada aos aposentos no Hotel de Transição da Base Aérea de Anápolis. Eles devem descansar até a noite, e após o jantar receber as primeiras orientações de como será os próximos 18 dias em quarentena no isolamento.

“Nos entendemos que como é uma viagem longa, é um momento de acomodação do físico. Eles farão o primeiro exame, o chamado SUAB pela área médica em seus próprios aposentos. Após isso vão repousar, tentar ajustar o jetlag”, afirmou.