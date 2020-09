Éder Mauro oficializa ao diretório do PSD que vai disputar candidatura para prefeito de Belém na convenção do partido

O deputado federal Éder Mauro enviou ofício ao presidente do Diretório Estadual do PSD, deputado estadual Gustavo Sefer, em que formalliza a intenção de compor uma chapa da legenda para concorrer à Prefeitura Municipal de Belém.

“Uso do presente para fins de apresentar meu nome Delegado Éder Mauro para ser avaliado pelos pares convencionais, como pré-candidato a prefeito de Belém no pleito de 2020”, informa o documento enviado ao diretório estsdual.

Éder Mauro também afirma no documento que quer receber a notificação do partido, como deputado federal que representa a legenda na Câmara dos Deputados, sobre a publicação do edital para realização da convenção do partido.

Os membros do PSD enfrentam uma disputa interna no partido. Para conseguir ser candidato a prefeito de Belém Éder Mauro enfrenta o deputado estadual e presidente estadual da legenda Gustavo Sefer, os dois parlamentares do partido. Sefer, que também tinha pretensões de ser candidato, se aliou ao MDB com a expectativa que fosse o nome da coligação para concorrer à Prefeitura de Belém.

Porém, o partido anunciou o deputado federal José Priante (MDB) como o nome que disputará o cargo. Éder Mauro, antes aliado de Helder Barbalho (MDB), rompeu com a administração estadual durante os primeiros meses da pandemia.

Éder Mauro não aceita que o PSD se integre à coalizão de partidos que vão compor a chapa com o MDB em Belém. O deputado quer disputar na convenção o rumo que o partido tomará nestas eleições 2020. Ele quer lançar uma chapa na convenção para que os membros do PSD decidam se querem candidatura própria do partido.

O deputado federal Éder Mauro figura entre os nomes mais cotados nas pesquisas de intenção de votos para prefeito de Belém.

Em pesquisa realizada pelo Instituto Doxa, em julho, encomendada pelo Grupo Roma, Éder Mauro aparece em terceiro lugar nas intenções de votos.

A assessoria do deputado informou, que ele confirma que vai inscrever a chapa, oficialmente na convenção, conforme prevê a legislação eleitoral.