Edir Macedo apaga vídeo em que diz que coronavírus é estratégia de Satanás e da mídia

O bispo Edir Macedo apagou de suas redes sociais um vídeo em que ele dizia que o coronavírus não passa de uma estratégia de Satanás e da mídia para induzir as pessoas ao pânico.

Segundo nota enviada à colunista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a decisão se deu “assim que se constatou que o especialista da Unifesp [o patologista Ben Schmidt] havia excluído o depoimento que publicara no Youtube”. A decisão já havia sido tomada quando o vídeo começou a ser distribuído em grupos de WhatsApp.

“Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas”, disse Macedo no vídeo.