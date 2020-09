Edital de Chamamento vai selecionar empresas para retransmitir sinal de rádio FM em regiões remotas da Amazônia Legal

O Ministério das Comunicações publicou um Edital de Chamamento Público para selecionar empresas que possam executar o serviço de retransmissão de rádio. A ideia da pasta é levar o sinal FM às áreas mais remotas dos estados da Amazônia Legal. O chamamento ficará disponível até o dia 30 de setembro e vai abranger 230 municípios. A maioria deles, segundo o governo, não possui emissoras FM.

A difusão do sinal de rádio vai ocorrer em cidades do Mato Grosso, Tocantins, Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Maranhão. O requerimento para participar da seleção deve ser enviado por meio de cadastro no Sistema Mosaico, através do site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Por: Thiago Marcolini

Fonte: Brasil 61