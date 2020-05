Edital para contratar organizadora de concurso da PM e PC é divulgado

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou, nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Estado (DOE), os editais referentes às concorrências nº 001/2019 e 002/2019, para a escolha das bancas organizadoras dos concursos das Polícias Civil e Militar.

Após a escolha da empresa responsável para a execução dos certames, novos editais serão divulgados com informações sobre a realização de inscrições, cargos, salários e vagas disponíveis.

O concurso da PC e PM será uma somatória para que a segurança pública do Pará obtenha mais melhorias em prol do bem estar da população. A titular da Seplad, Hana Ghassan, fala da realização dos concursos no Estado e enfatiza que a pasta trabalha dentro da sua competência para que o andamento do processo seja realizado com total lisura.

“A execução dos concursos públicos será mais um incentivo aos que buscam ingressar na atividade pública, além de promover o bem-estar e mais segurança para a população. Estamos trabalhando para que todo o processo seja praticado com exatidão” – Hana Ghassan, titular da pasta de Planejamento e Administração.

Vagas

Para a Polícia Civil, as oportunidades serão destinadas para delegado, escrivão, investigador e papiloscopista. Já para a Polícia Militar, as vagas são para o curso de formação de praças combatentes e curso de formação de oficiais combatentes. Ao todo, deverão ser ofertadas 3.900 oportunidades, sendo 2.405 para a PM e 1.495 para a PC.

Por Luana Leite