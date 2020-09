Edmilson diz ao Ver-o-Fato que está “bem mais preparado para governar Belém”

O deputado federal Edmilson Rodrigues (PSOL), em entrevista ao Portal Ver-o-Fato – que iniciou ontem uma série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura de Belém, disse que deixou a Prefeitura de Belém com 82% de aprovação, com muitos acertos, mas também reconheceu que houve erros.

Ele declarou que se sente bem mais preparado para governar a capital paraense, unindo a experiência dos dois mandatos de prefeito de Belém com o doutorado em São Paulo, que o capacitam para disputar as eleições deste ano.

Informou que, como deputado federal, conseguiu R$ 247 milhões em emendas parlamentares para investimentos em saúde, educação e outras áreas, inclusive para as obras de reforma do Pronto Socorro do Guamá.

“Mesmo tendo concorrido com Zenaldo Coutinho, consegui R$ 9,7 milhões para ele reinaugurar o Pronto Socorro do Guamá, pois não importa se ele é do PSDB e se ele não disse que eu consegui os recursos”.

Edmilson destacou que tem respeito e bom diálogo com toda a bancada federal do Pará e com as bancadas de outros estados, sem se importar se são do PSDB ou do DEM. “Sou amigo do Éder Mauro, do Celso Sabino, do Nilson Pinto, de todos os deputados da bancada paraense e de outros estados e tenho diálogo com os Ministérios e o nível federal”, afirmou, garantindo que está credenciado para ser novamente prefeito e buscar recursos para realizar o sonho de ver Belém mais moderna e mais desenvolvida.

O deputado lembrou que em seus mandatos de prefeito administrou um orçamento de cerca de R$ 300 milhões, deixando para o sucessor um orçamento de R$ 1 bilhão e que atualmente o total é de R$ 4 bilhões, o que “dá para fazer muitas mudanças estruturais, gastando honestamente, com participação popular, respeitado todo mundo”.

“Nós tínhamos inicialmente apenas três vereadores no primeiro mandato e depois sete no segundo, no bloco de apoio na Câmara Municipal de Belém e conseguimos governar sem grandes conflitos, com a capacidade de dialogar e reconhecendo que a diferença é fundamental para a democracia”, afirmou.

O parlamentar disse que mantém diálogo com o governador Helder Barbalho, mesmo tendo divergências com ele, pois defende parceria, por exemplo, no saneamento básico. “É impossível tirar Belém desses índices tristes de falta de água potável e esgotos se não dialogarmos para que a Cosanpa cumpra um plano diretor de água e esgoto para Belém. Esse é um projeto necessário, inclusive eu já tive uma audiência com o governador. Vamos buscar recursos onde for possível, até no BIRD e no Banco Mundial”.

E deu como exemplo de captação de recursos, as obras de macrodrenagem da Bacia do Uma, que estavam paradas e retornaram em maio de 1997, nos primeiros cinco meses de seu mandato. “Foi com muitas idas minhas a Brasília, negociar com o Banco Interamericano para atender cerca de 600 mil moradores e tudo foi possível graças ao diálogo”, pontuou.

Tucunduba e BRT

Também citou o início, em seu governo, da primeira etapa das obras da Bacia do Tucunduba, de 1,200 metros, contando com a colaboração do presidente Lula, que esteve em Belém, prometeu e liberou R$ 12 milhões para o projeto.

“Depois foram liberados mais R$ 78 milhões, mas infelizmente o projeto foi paralisado e só agora começou a se restabelecer. É uma tristeza que 160 mil pessoas morem numa bacia hidrográfica e haja recursos públicos federais depositados na Caixa para a obra, bastando apenas licitar e contratar empresas para fazer a macrodrenagem, o saneamento das ruas e melhorar a navegabilidade do rio. Todo esse projeto avança lentamente”, completou.

Em relação à mobilidade urbana, o deputado defendeu o sistema ciclo viário como importante para a saúde da população e para o trabalhador que não pode pagar o transporte coletivo, além da modernização do transporte terrestre.

Respondendo a uma pergunta do jornalista Francisco Sidou, ele informou que está avaliando se vai incluir em sua plataforma de governo, após estudos mais detalhado do engenheiro Nagib Charone, autoridade no assunto, a possível implantação de trilhos no BRT para veículos leves para modernizar o transporte de passageiros.

O pré-candidato disse ainda que também pretende implantar as rotas fluviais para que as pessoas possam se locomover através dos rios pagando tarifa única integrada.

Na área de saúde, contou que garantiu recursos de R$ 50 milhões para o governador Hélder Barbalho investir no Hospital Materno-infantil e mais R$ 50 milhões para o Pronto Socorro do Bengui, que foi uma promessa de campanha na eleição de 2016. A ideia é “expandir o espaço dos hospitais para melhor atender a população”.