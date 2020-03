Eduardo denuncia Cid Gomes: “Vai ter que pagar o portão”

Vereador rebateu matéria que criticava Sergio Moro

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) rebateu uma notícia publicada pela Folha de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (2), e acusou o jornal de ser “o que há de pior no jornalismo”. A resposta de Carlos fazia referência a uma reportagem que dizia que o ministro Sergio Moro “politizou” o fim do motim de policiais militares do Ceará.

– Vocês são o que há de pior no jornalismo. Ignoram o fato do ministro ter sido atacado pelo irmão do senador retroescavadeira e simplesmente criam uma nova realidade para o assunto – acusou o vereador.

No tuíte, Carlos fez menção ao senador Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, que usou uma retroescavadeira para tentar invadir um quartel, em Sobral, onde PMs estavam amotinados. Ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo e foi hospitalizado.

A greve dos PMs durou 13 dias e chegou ao fim após um acordo entre o governo estadual e os militares. Eles haviam paralisado o serviço para reivindicar melhores salários.