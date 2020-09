Educação no trânsito é tema de live organizada pelo Detran e Uepa

O Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagogia em Movimento (GEPPEM), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), realizará uma programação entre os dias 21 e 25 de setembro, alusiva à Semana Nacional do Trânsito 2020. O projeto de extensão ocorre desde 2015 e conta com a parceria do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

Este ano, a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, tem como tema “Perceba o risco. Proteja a vida!”. A finalidade é chamar a atenção sobre os aspectos da vulnerabilidade e fragilidade dos pedestres, ciclistas, motociclistas e pessoas com deficiência que circulam nas vias públicas, bem como a relação de conflito e violência entre os principais atores do trânsito.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a programação deste ano do GEPPEM será realizada por meio de lives, que além de tratar de questões relacionadas ao tema, também vai socializar algumas ações conduzidas pelo Grupo, sobre educação no trânsito.

Segundo a integrante do GEPPEM, a analista de trânsito e pedagoga do Detran Elizabeth Carvalho, o objetivo das lives educativas é propiciar espaço de discussão e socialização de experiências e pesquisas sobre educação para o trânsito realizadas pelo grupo, bem como contribuir com as ações alusivas à Semana Nacional.

A profissional destaca o projeto de estágio supervisionado em ambiente não escolar, do curso de Licenciatura em Pedagogia da Uepa, no qual os universitários elaboram um projeto de aplicação sobre educação no trânsito para crianças da educação infantil ao 5º ano de escolas públicas e privadas de Belém. “Essa iniciativa tem produzido bons resultados, porque a criança aprende desde cedo sobre como se comportar no trânsito”, destaca. Além disso, o projeto de extensão tem incentivado a publicação de diversos artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso relacionados ao tema.

A programação das lives é voltada para pesquisadores, professores, estudantes e demais profissionais interessados no tema. Quem quiser, pode se inscrever a partir desta terça-feira (1°) até o dia 15 de setembro. É só clicar aqui. O evento é gratuito e dará direito a certificado aos participantes com 75% de frequência.

