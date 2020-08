‘Efeito Maju?’ Rede Globo volta a sofrer críticas na internet, um dos assuntos mais discutidos no Twitter

Nesta quarta-feira (26), usuários de redes sociais se uniram para expressar críticas à Rede Globo e afirmar que a empresa mente. No twitter, o grupo levou o nome da Globo a aparecer entre os assuntos mais comentados da plataforma.

As manifestações ocorrem um dia após a apresentadora Maju Coutinho falar sobre um comentário feito na segunda-feira (24) a respeito do evento Brasil Vencendo a Covid-19, quando afirmou que ninguém do governo havia prestado nenhuma solidariedade aos mortos pela doença.

Durante a edição do Jornal Hoje (JH) desta terça-feira (25), Maju esclareceu que uma médica da Bahia prestou um minuto de silêncio pelos óbitos, o que foi seguido pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos presentes.

Nas publicações desta quarta, críticos da emissora acusaram a empresa de produzir fake news, questionaram a Globo sobre uma acusação feita pelo doleiro Dario Messer e ainda criticaram a programação da empresa.