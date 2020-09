Eleições 2020: Partidos se mobilizam em convenções em Jacundá

Faltando pouco mais de cinco dias para o término do período das convenções partidárias, havia na manhã desta quinta-feira (10) cinco editais publicados no quadro de avisos da Câmara Municipal de Jacundá. Os eleitores do município aguardam o anúncio oficial dos partidos sobre a indicação dos nomes aos cargos majoritários. Vão ter de esperar mais um pouco.

Dos nomes cotados para concorrer ao cargo de prefeito, somente três partidos anunciaram publicamente, são eles PTD, PSL e PL, dos quais dois ainda não marcaram convenção. E a expressão que mais designa esse momento é “deixar as barbas de molho”.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) realiza convenção partidária no dia 14, próxima segunda-feira, às 16h, à Rua Jarbas Passarinho, Centro. O partido já lançou como pré-candidata a prefeita a ex-vereadora Geane de Deus e a própria presidente do partido Josefa Pessoa do Vale, a Zezé, como vice.

No grupo do prefeito Ismael Barbosa, o Podemos realiza convenção no dia 16, às 8h, no Plenário Dr. Ulisses Guimarães, na Câmara Municipal de Jacundá. Existe uma indefinição em relação ao nome de Ismael à reeleição. Já o PSD (Partido Social Democrático), também da base do governo, marcou para o dia 15, a partir das 8h, na Câmara Municipal de Jacundá, a sua convenção.

Com a inelegibilidade da pré-candidata a prefeita, Eliane Pinheiro, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS), definiu pelo nome do empresário Celso Marco, o Chapolin, como pré-candidato. A convecção partidária acontece no dia 16, a partir das 16h, à Rua Pinto Silva, Centro.

Por: Antonio Barroso