Eleições 2020: PSOL dá o pontapé inicial nas convenções partidárias em Marabá

Com a proximidade da data-limite para a realização das convenções partidárias, 16 de setembro, tendo em vista as eleições municipais de 15 de novembro próximo, nos 5.570 municípios brasileiros começa a movimentação para a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador, à formação de coligações para a eleição majoritária e ao sorteio dos números com os quais os candidatos às câmaras municipais concorrerão no pleito.

Em Marabá, o PSOL sai na frente com a realização de sua convenção amanhã, dia 12, sábado. Na ocasião deve ser referendado o nome do professor Rigler Aragão para prefeito de Marabá, tendo como vice a comerciária Kedylen Soares.

Aliás, segundo Rigler, caso ele seja eleito, ela não será chamada de vice-prefeita e sim de “coprefeita”. A convenção do PSOL acontece às 17h, no Espaço Cabanagem, na Folha 21, Nova Marabá.

O PL, também não vai deixar para o último dia do prazo e realiza convecção no dia 14, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal de Marabá, às 1 9h. O nome da vereadora Irismar Araújo Melo está certo para concorrer à Prefeitura de Marabá, mas o candidato ou candidata a vice ainda não foi anunciado, o que deve acontecer durante a convenção.

Na quarta-feira, dia 16, último dia de prazo, o PSL realiza sua convenção, às 9h, na quadra da Escola Geraldo Veloso, no Bairro Novo Horizonte. Na ocasião, o médico Manoel Veloso, presidente estadual do partido, será lançado candidato ao Executivo Municipal tendo como vice o vereador Ilker Moraes Ferreira (MDB).

Na mesma data, o Cidadania também faz sua convenção, às 14h, na Loja Maçônica do Bairro Novo Horizonte. O partido não deve lançar candidato a prefeito.

Quatro horas depois, também na quarta-feira (16), o PSD, que lançará o nome do prefeito Tião Miranda à reeleição, realiza sua convenção, na quadra esportiva da Escola Monte Castelo, no Bairro Novo Horizonte, às 18h. O nome do candidato a vice deve ser anunciado durante o evento.

Às 19h também de quarta-feira (16), o deputado estadual Toni Cunha, ex-vice-prefeito de Marabá será indicado como candidato a prefeito do município pelo PTB. A convecção acontecerá às 19h no Olympia Eventos, na Folha 16, Nova Marabá.

Por Eleutério Gomes – de Marabá