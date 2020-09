Elenco do Corinthians treina bola parada de olho no Palmeiras; veja provável escalação

O Corinthians voltou ao CT Joaquim Grava para mais uma tarde de treinamentos de olho no Dérbi da próxima quinta-feira, na Neo Química Arena. Nesta terça-feira, o elenco realizou atividades táticas e com bola parada.

O treinador Tiago Nunes aproveitou a tarde desta terça-feira para comandar atividades táticas com o elenco corinthiano. Durante todo o trabalho, o comandante alvinegro orientou bastante seus atletas.

Depois do trabalho tático, Tiago ainda organizou um treinamento de bolas paradas laterais. A equipe, cabe lembrar, tem sofrido vários cruzamentos em seu campo defensivo.

Os treinos realizados no CT Joaquim Grava são fechados para a imprensa por conta da pandemia do novo coronavírus. Assim, não é possível saber o time que deve iniciar o Dérbi de quinta-feira.

Uma provável escalação do Corinthians de Tiago Nunes é: Cássio; Fagner, Gil, Avelar e Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro (Otero), Araos (Otero) e Mosquito (Natel); Jô.

Diferente do treino da última segunda-feira, vale lembrar, nesta terça todos os atletas ficaram à disposição de Tiago Nunes, com exceção do meia Luan, que teve um estiramento na coxa e deve ser desfalque para o time. O elenco corinthiano volta a treinar na tarde da próxima quarta-feira, quando finaliza os preparativos para o Dérbi.