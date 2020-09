Em Ananindeua, 11 estabelecimentos foram fechados durante operação da Polícia Militar

Estabelecimentos em Ananindeua são fechados em operação da Policia Militar

A “Operação Syncrama” intensificou as fiscalizações e o policiamento preventivo em toda a cidade para frear o novo coronavírus

Na madrugada do último sábado (19), 11 estabelecimentos foram fechados no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (PA), durante uma operação da Polícia Militar do Estado. A “Operação Syncrama”, deflagrada por meio do 6º Batalhão em conjunto com outros órgãos de segurança pública, intensificou as fiscalizações e o policiamento preventivo em toda a cidade com o objetivo de assegurar o cumprimento das medidas de distanciamento social, que visam frear o avanço do novo coronavírus.

Segundo a PM, os agentes fiscalizaram lojas de conveniência, bares e outros pontos de concentração de pessoas para verificar se o Decreto Estadual e Municipal, que versam sobre as medidas de combate à covid-19, estavam sendo respeitados. Além dos estabelecimentos fechados, carros com som automotivo foram desligados e junto dadispersão de pessoas aglomeradas.

A PM ampliou a ostensividade na área e realizou abordagens a veículos e pedestres em pontos estratégicos da cidade. Ao todo, 243 pessoas foram abordadas de forma preventiva pela PM. Além dos militares do 6º Batalhão, o Comando de Missões especiais (CME) também deu apoio operacional à ação por meio do Batalhão de Ações com Cães (Bac), Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e Regimento de Polícia Montada (RPMont).

A Operação Syncrama foi realizada em conjunto com os agentes da Guarda Municipal de Ananindeua, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Departamento de Trânsito (Detran-Pa), Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e outros órgãos. Na ocasião, 7 veículos foram recolhidos.