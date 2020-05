Em Anapu, homem é morto a tiros enquanto esperava conserto de caminhão em oficina

Vítima estava de visita no município, na casa do sogro, e foi morto com pelo menos dez tiros

No começo da tarde desta quinta-feira (28), Marcos Paulo dos Santos, de 33 anos, foi morto a tiros no município de Anapu, no Sudoeste Paraense. O homem estava de visita no município, e foi morto por mais de dez tiros enquanto aguardava o conserto de seu caminhão em uma oficina. A Polícia ainda não sabe o que pode ter motivado o homicídio, e foca em descobrir essa informação para então, tentar chegar aos assassinos.

Segundo a Polícia Civil local o homem era paraense, natural do município de Uraí, mas morava com a esposa em Brasil Novo e estava há cerca de uma semana em Anapu, hospedado na casa doo sogro, que mora na zona rural do município. Madeireiro, Marcos estava na cidade vizinha a sua porque seu caminhão passava por reparos em uma oficina, e no começo da tarde de hoje, estava verificando como andava o conserto quando foi assassinado.

A Polícia Civil de Anapu disse que não conseguiu obter informações sobre a dinâmica do crime com testemunhas, e espera que imagens de câmeras de segurança do local, uma oficina que fica em um posto de combustíveis na rodovia BR-230 – Transamazônica – possam dar mais detalhes sobre quantas pessoas participaram da ação. No local, foram encontradas dez cápsulas de calibre 380.

A viúva falou que vivia há cerca de dois anos com o homem, mas não soube dizer se ele tinha inimigos interessados na morte dele. O caso segue sob investigação, mas até o momento, nenhum suspeito foi detido.