Em Belém, Diretoria da Festa de Nazaré promove Manhã dos Eleitos em ajuda a moradores de rua

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), à frente o casal coordenador Albano e Ana Paula Martins, promove neste sábado, dia 26 de setembro, a Manhã dos Eleitos, a partir das 11h, em três praças de Belém: Praça Waldemar Henrique, bairro do Reduto; Praça do Memorial Magalhães Barata, em São Braz; e Praça da Sereia, na Presidente Vargas, em frente a Lojas Americanas.

Todos os anos, a Diretoria da Festa escolhe um segmento da sociedade para homenagear e ajudar. O objetivo é levar evangelização e acolhida ao coração dos escolhidos.

“Este ano, a Diretoria escolheu para homenagear crianças com autismo e síndrome de down, mas por conta das alterações na programação de vários eventos da festividade em virtude da pandemia, tivemos que mudar este também, e agora a ajuda vai para moradores de ruas. Serão doados alguns itens, como mantas, toalhas, kits de higiene, pares de sandálias, blusas e refeição do dia, doados pela DFN e parceiros. Anteriormente, já foram escolhidos idosos, crianças, dependentes químicos, grávidas, catadores de lixo, dentre outros”, afirma Ana Paula Martins, esposa do coordenador da diretoria.

A DFN pretende atender cerca de 200 moradores de ruas nos três locais, escolhidos para evitar aglomeração e por serem pontos conhecidos de concentração de moradores de rua. Os 33 casais que compõem a DFN estarão participando, além de párocos de Nazaré, com um momento de oração e espiritualidade.

História

A programação da “Noite dos Eleitos” começou em 1987, no dia 12 de outubro. Naquele dia, se percebeu uma grande sobra de alimentos no dia depois do Círio, enquanto as pessoas ainda estavam cansadas da maratona da procissão. Na época que começou a “Noite dos eleitos”, o coordenador do Círio era Gleidson Dias de Figueiredo. Por uma questão de adaptação de espaço e para atender um número significativo de pessoas, a Diretoria da Festa, em 2003, optou por uma programação diurna, que foi chamada de “Manhã dos Eleitos”.

