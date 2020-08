Em busca do topo! Remo encara o Vila Nova-GO, no Mangueirão, pela quarta rodada da Série C

Leão quer manter a boa sequência de resultados positivos

O Clube do Remo inicia uma semana decisiva. E para seguir em uma clima leve é necessária uma vitória contra o Vila Nova-GO, a partir das 18h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Vice-líder do grupo A, com sete pontos em três jogos, o Leão agregou qualidade, tática e, claro, bons resultados ao seu estilo após o período de paralisação por conta da covid-19. O treinador Mazola Jr, por exemplo, segue invicto no comando azulino. É óbvio que há desafios a todo momento. Na semana que se inicia, a primeira pedreira é o Vila Nova, que aliás, já venceu o Paysandu na atual competição, no entanto, é apenas o quinto colocado – com quatro pontos em três jogos.

A julgar pela campanha, portanto, há um certa favoritismo para o time paraense. Ainda mais se considerarmos que o Tigre jogará desfalcado e não vivencia um clima bom já que perdeu para o Ferroviário-CE, na última rodada. Com relação ao time, dois atletas testaram positivo para o novo coronavírus e seguem isolados, cumprindo quarentena. Além deles, o zagueiro Saimon cumprirá suspensão automática.

No Remo, a sequência de bons resultados passa pela manutenção de uma tríade defensiva, formada por Rafael Jansen (teoricamente lateral-direito), Fredson e Mimica, além da boa fase do goleiro Vinícius. Alia-se também um sistema de meio-campo competitivo e o excelente momento de Eduardo Ramos e Tcharlles, atacantes da equipe de Mazola. O Leão, inclusive, não tem nenhum atleta suspenso e, recentemente, observou o leque de opções aumentar com a saída de jogadores do departamento de saúde do clube, como o atacante Zé Carlos. É pouco provável, porém, que Mazola altere a formação titular. Não há motivo. Pelo menos, até agora. A única dúvida é com relação a escalação do lateral-esquerdo Marlon, contundido. Se não atuar, Dudu Mandai está de sobreaviso.

Depois de encarar o Vila, o Remo vai se concentrar na final do Campeonato Paraense, onde vai desafiar, nada mais nada menos, que o rival Paysandu. A decisão chegou.

Ficha Técnica

Remo – Vinícius, Rafael Jansen, Fredson, Mimica e Dudu Mandai (Marlon); Charles, Gelson, Lucas e Julio Rush; Eduardo Ramos e Tcharlles. Treinador: Mazola Jr.

Vila Nova – Fabrício, Lennon, Adalberto, Donato (Danrlei) e Formiga; Derli, Dudu e Emanuel Biancucchi; Tales, Lucas Silva e Rafhael Lucas. Treinador: Bilvar

Local: Estádio Mangueirão

Horário: 18h

Árbitro: Valdicleuson Silva da Costa (AP)

Assistentes: Roberto Soares dos Santos Junior (AP) e Inácio Barreto da Camara (AP)

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leão (PA)