Em cachoeira, Filha de Fátima Bernardes surpreende com corpão em forma

A filha de Fátima Bernardes, Beatriz Bonemer, atualizou o feed do Instagram, nesta segunda-feira (07), ao publicar uma foto de top e shortinho. A famosa ostentou o corpo em forma, no clique.

“Energizando”, legendou. Rapidamente, os internautas deixaram uma chuva de elogios para ela, que surgiu se refrescando na cachoeira. “Perfeita”, “Você é luz”, “Maravilhosa” e “Gatinha”, foram alguns deles.

No começo do ano, a jovem surgiu na piscina, mostrando o bumbum de biquíni. No ano passado, Bia deu uma entrevista ao TV Fama, e falou sobre sua relação com o namorado da mãe, Túlio Gadêlha. Ela contou que se dá bem com ele e que a mãe está muito feliz com o namoro.

Ainda no bate-papo, ela disse que não se considera famosa, mas os pais são famosos desde que ela nasceu. Bia diz que é tranquilo lidar com a fama, pois quando está sozinha, não é parada por muita gente.