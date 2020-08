Em dois meses, ações de marketing renderam ao Paysandu mais de R$ 700 mil, afirma Ricardo Gluck Paul

O Paysandu arrecadou nos últimos dois meses R$ 750 mil com ações do marketing e isso ajudou no pagamento das despesas. A informação foi divulgada pelo presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, durante o programa Geral na Live, de OLiberal.com, realizado na noite desta quinta-feira (27). O presidente bicolor elogiou o executivo de marketing do clube, Marcone Barbosa, e lembrou das críticas que a gestão recebeu pela contratação do profissional.

“Fazer futebol é caro. A gente precisa de 600 a 700 mil para girar o Paysandu. Com a ausência de receita, é um drama. É o buraco para fechar todo mês. Agora eu recebi o fechamento do marketing em dois meses, que girou em R$ 750 mil. O Marcone passou isso e ele foi criticado e perguntaram o que estava fazendo aqui”, contou Ricardo Gluck Paul.

O presidente do Paysandu ainda falou sobre a renovação com o atacante Nicolas, que vai ficar no time até o final de 2022.

“Nicolas é um cara diferente. A renovação ocorreu pela atitude dele dentro e fora de campo. Se engaja. Ele ficou bem abatido com a história da praia porque estava sem máscara. Foi uma negociação muito fácil de fazer por causa da honestidade entre as partes. O salário eu não posso revelar. Mas é proporcional ao que ele merece”, explicou.

Ricardo comentou sobre os apelidos que vem recebendo, como de “chorão”, por certas atitudes.

“Eu não estou no Paysandu para fazer amizade. Estou para defender o Paysandu. Se chorar é defender o Paysandu, eu vou chorar muito. Não vou aceitar algumas questões de cabeça baixa. A gente mudou a regra do Campeonato Brasileiro da Série C. O Fortaleza ficou cinco anos tentando. Porque o campeonato era no mata-mata e acho injusto. A gente chorou tanto que mudou a regra. Essa questão de ter postura frontal é uma qualidade. E eu não acho que seja um defeito”, afirmou.