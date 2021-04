Em duelo entre invictos, Remo e Independente empatam no Paraense

Nesta quinta-feira (8), o Remo perdeu o 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense ao empatar por 2 a 2 com o Independente de Tucuruí (PA) no estádio Baenão, em Belém. O Leão Azul, que vinha de uma goleada por 4 a 1 sobre o rival Paysandu no domingo (3), na Curuzu, lidera o Grupo B com 13 pontos. Também invicto, o Galo Elétrico encabeça o Grupo A com nove pontos, mas pode ser ultrapassado se Águia de Marabá e Castanhal vencerem seus compromissos pela quinta rodada.

A equipe remista entrou em campo com a frase “Vacina Já” estampada na camisa, em alusão à vacinação contra o novo coronavírus (covid-19). Segundo a Secretaria de Saúde Pública do Pará, que atualizou os dados sobre a pandemia nesta quinta, o estado registra 434.386 casos e 11.062 mortes pelo vírus. Nos últimos sete dias, foram 289 novas contaminações e 34 óbitos.

O Independente saiu na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, com o atacante Danrlei, de cabeça. O empate do Remo saiu aos 32 minutos, dos pés do meia Dioguinho, após jogada do volante Lucas Siqueira pela esquerda. Na etapa final, aos 25 minutos, o meia Felipe Gedoz virou o marcador para o Leão Azul, cobrando pênalti. Três minutos depois, o Galo Elétrico conseguiu o empate com o zagueiro Yuri, novamente pelo alto.

Na sexta rodada, o Independente recebe o Carajás na próxima sexta-feira (16), no estádio Navegantão, em Tucuruí, às 16h (horário de Brasília). No mesmo horário, mas no domingo da outra semana (18), o Remo visita o Águia de Marabá no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA). Antes, o Leão Azul tem jogo pela Copa do Brasil. Nesta terça-feira (13), às 21h30, a equipe paraense enfrenta o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda fase da competição.

Edição: Fábio Lisboa

Foto: Samara Miranda

Fonte: Agência Brasil