Em duelo inédito na Série C, Paysandu reencontra clube que esteve no caminho do último título bicolor

Jogo ocorre neste sábado (29), às 19h, na Arena da Amazônia

Neste fim de semana, o Paysandu visita o Manaus (AM) em busca da segunda vitória na Série C, na Arena da Amazônia. No jogo deste sábado (29), às 19h, o Papão reencontra o adversário na semifinal da Copa Verde de 2018, nas únicas vezes em que este confronto ocorreu na história. Aliás, as equipes, que realizam um duelo inédito na Terceirona, se encontraram justamente no ano do último título bicolor.

JOGO DE IDA

Em uma partida equilibrada e em que não convenceu, o Paysandu venceu o Manaus (AM) por 2 a 1 no Estádio da Curuzu, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. O Papão precisou reverter o placar, após sair atrás com um gol contra do zagueiro Edimar. Mas ainda no primeiro tempo, o atacante Walter igualou. Na etapa final, o atacante Cassiano virou o jogo e deu a vantagem ao Bicola.

JOGO DE VOLTA

No jogo da volta, novamente o Paysandu repetiu o placar e venceu 2 a 1. O clube alviceleste foi quem abriu o placar, com mais um do artilheiro Cassiano. O atacante rival, Rossini, empatou. Mas aí foi a vez da estrela de Magno brilhar para dar mais uma vitória ao Paysandu e a vaga na final. O Papão conquistou o título sobre o Atlético (ES).

HISTÓRICO DE CONFRONTOS ENTRE PAYSANDU x MANAUS

27/03/2018: Paysandu 2 x 1 Manaus – Curuzu – Copa Verde

11/04/2018: Manaus 1 x 2 Paysandu – Arena da Amazônia – Copa Verde