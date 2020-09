Em estado grave, paciente vítima de erro médico é intubada em hospital particular em Ananindeua

Vítima de cirurgias mal sucedidas, Josiane Silva, 35 anos, foi intubada, nesta segunda-feira, 7. Internada há seis dias no Hospital Santa Maria, em Ananindeua, a paciente está intubada na UTI. Segundo a família, ela não responde à medicação e o quadro de infecção se agravou

Josiane veio de Capanema, após a realização de cinco para a retirada de um mioma. Porém, após a terceira intervenção médica, a paciente começou a urinar e defecar pela operação. Em busca de leito na rede pública, ela deu entrada no dia 30 de agosto, no PSM da 14, em Belém. Sem êxito, ela foi internada no hospistal particular em Ananindeua, onde está hospitalizada há seis dias.

“Ela não tá reagindo aos antibióticos e acabou acumulando muito líquido no pulmão dela. Ontem à noite ela teve uma piora e não conseguia respirar direito. Hoje ligaram pra avisar que ela seria intubada. A situação fugiu do nosso controle. Só um milagre agora”, com Vanessa Machado, prima da paciente.

A família acusa um médico do Hospital João Pedroza, em Capanema, por erro nas cirurgias. A denúncia é da prima da vítima que afirma negligência por parte do profissional de saúde. A saga de Josiane iniciou no dia 1º de julho. De lá para cá, ela passou por cinco cirurgias, a última, para colocar uma sonda, porém, sem êxito.

Familiares dizem, ainda, que o laudo enviado pelo médico omitiu algumas informações. De acordo com eles, ao invés de três foram quatro as cirurgias feitas pelo médico. Eles disseram, ainda, que o intestino da paciente foi perfurado e não há menção no registro emitido pelo especialista.

O médico e proprietário do Hospital Maternidade Dr. João Pedrosa, do município de Capanema, nordeste paraense, deu sua versão dos fatos e disse que deu todo apoio à paciente, incluindo o custeio da internação no Hospital Santa Maria, em Ananindeua.

João Pedrosa contou que ele e sua família estão sofrendo ameaças e disse que todas as medidas legais estão sendo tomadas contra os intimidadores.