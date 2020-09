Em Itaituba, homem morre com tiro no pescoço

Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta e disparam três vezes contra a vítima

A vítima foi identificada como Ronivaldo da Silva Barros, conhecido socialmente como “Velho Barros”. O homicídio ocorreu na manhã desta quinta-feira (17), quando Ronivaldo estava em frente a um lava-jato, na 7ª rua, próximo à travessa Lauro Sodré, no bairro Bela Vista, em Itaituba, município do sudoeste do Pará.

Relatos de testemunhas apontam que dois homens se aproximaram em uma motocicleta, e efetuaram pelo menos três disparos contra Ronivaldo. Os tiros atingiram as regiões da cabeça e do abdômen. O disparo certeiro no pescoço foi gravíssimo.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), foi atendida na unidade mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil investiga o assassinato para esclarecer a motivação, mas nenhum dos envolvidos foi preso ou identificado até então.