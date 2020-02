Em Jacundá blocos carnaval levam mensagem contra assédio

A campanha “Transitando nos bares”, criada em 2008 para conscientizar a população de que bebida e direção não combinam, continua como estratégia de prevenção a acidentes e proteção da vida. Agentes de educação do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) visitam estabelecimentos, abordam clientes e dão orientações sobre a Lei Seca, além de reprimirem aqueles que insistem em beber e dirigir.

O projeto foi criado com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os riscos de dirigir sob o efeito de álcool. A ameaça não é só à vida do condutor, mas também de outros cidadãos.

Durante o Carnaval, essa mistura pode se tornar ainda mais letal nas estradas. Por isso, o Detran intensifica o projeto nesta época do ano. Neste fim de semana, por exemplo, o “Transitando nos bares” chegou a Salinópolis, no nordeste paraense. Em bares e restaurantes na Praia do Maçarico, agentes realizaram abordagens, conversaram com clientes, distribuíram material educativo, aplicaram questionários para pesquisa amostral sobre o ato de beber e dirigir e demonstraram o funcionamento do etilômetro (o popular bafômetro).

Para Isabella Mesquita, coordenadora de Educação do Detran, a ação traz resultados positivos para a redução de acidentes e, consequentemente, a valorização da vida. “As pessoas são muito receptivas a nossas abordagens, e consideram esse trabalho de conscientização importante, e acabam vendo o Detran realmente como um parceiro, cuidando das pessoas. E esse é, de fato, o nosso trabalho, não só no Carnaval, mas no ano todo: orientar e ajudar a salvar vidas”, reiterou Isabella Mesquita.

Só na noite de sábado, 144 pessoas foram orientadas durante testes com o etilômetro, e 120 receberam orientações por meio de material educativo e diálogo com os agentes de educação. As ações do “Transitando nos bares” continuarão durante o período carnavalesco em vários outros municípios.

A Coordenadoria de Educação também está presente nas rodovias estaduais para averiguar possíveis comportamentos de risco de condutores e passageiros, além de fatores de risco nos veículos. O objetivo é identificar e corrigir esses riscos, para o condutor seguir viagem em segurança.

Os agentes de educação levam as ações do projeto a lugares de grande concentração de pessoasFoto: Ascom / DetranEtilômetro – Com o nível alcoólico de até 0,04 mg/l, o condutor não sofre sanção e é liberado da punição. Com o etilômetro acusando entre 0,05 mg/l e 0,33 mg/l, o condutor sofre autuação – o valor da multa é de R$ 2.934,70. A habilitação é recolhida e o veículo fica retido até a apresentação de outro condutor habilitado, enquanto durar a blitz. Caso não consiga, o veículo é guinchado e levado ao depósito do Detran. Além disso, o motorista é passível de processo administrativo para suspensão da habilitação por um ano.

Com o valor igual ou acima de 0,34mg/l, ainda com multa de R$ 2.934,70, o nível já se enquadra em crime de trânsito. O condutor é levado para a delegacia, onde é registrada a ocorrência policial e estipulado o valor da fiança. Caso não pague, ficará detido. O veículo também é recolhido ao depósito do Detran e o condutor perde o direito de dirigir.

Por Eduardo Vilaça (DETRAN)