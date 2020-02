Em jogo com duas viradas, Castanhal surpreende Paysandu e vence por 3 a 2

Castanhal e Paysandu fizeram o jogo mais emocionante do Campeonato Paraense até agora. Com direito a expulsão e duas viradas, o Japiim surpreendeu o Paysandu no dia do aniversário de 106 anos do clube bicolor. Pecel e João Leonardo (duas vezes) marcaram para o Castanhal. Caíque Oliveira e Nicolas foram os autores dos gols bicolores.

Na primeira etapa o Japiim começou surpreendendo os bicolores. Com Fazendinha jogando entre os linhas de marcação, o Castanhal soube se posicionar em campo e aproveitar os diversos erros de passes do time bicolor.

Aos sete minutos, Santa Maria recebeu bola longa na costa da zaga, rolou para o meio e Pecel apareceu para escorar para o gol. Se antes o Castanhal era melhor, depois do gol o desespero alviceleste facilitou o jogo para o time da cidade modelo. O lateral Tony fez duas faltas iguais e foi expulso. No final do primeiro tempo o Paysandu até ensaiou uma pressão, mas não conseguia concluir com qualidade

No segundo tempo, mesmo com inferioridade numérica, o Paysandu melhorou no jogo. A conversa de Hélio dos Anjos com os seus atletas surtiu efeito e o Papão virou o jogo. Aos 14 minutos, Caíque Oliveira apareceu sozinho no meio da zaga e marcou o dele. Aos 28, Nicolas aproveitou a bobeira dos defensores do Japiim e virou o jogo para o Papão.

A estrela de Arthur Oliveira brilhou. Aos 34 ele efetuou a última alteração do Castanhal e botou João Leonardo no jogo. Em dois minutos o centroavante mudou toda a história do jogo. Aos 43 ele recebeu cruzamento de Keoma e subiu mais alto que toda a zaga para empatar o jogo. Dois minutos depois, aos 45, Léo Rosa jogou a bola na área e lá estava ele. João Leonardo testou e deu números finais a partida. Delírio da torcida castanhalense.

Ao final da partida, João Leonardo expressou toda a confiança que tinha. “Eu já tava pedindo para o auxiliar e o preparador físico para entrar no jogo. Eu sabia que iria fazer o gol da vitória”, declarou o jovem atacante. “Acho que, quem não veio hoje, perdeu o melhor jogo do campeonato. Nós poderíamos ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Estávamos jogando com um a mais. Meus jogadores foram fantásticos. Eles buscaram força onde não tinham”, afirmou Arthur Oliveira, técnico do Castanhal.

Com o resultado, o Paysandu permaneceu com seis pontos e deixou o Remo na liderança isolada da tabela. Já o Japiim somou seis pontos e entrou no G4. O próximo compromisso dos bicolores é na quinta-feira, 6, contra o Brasiliense, pela Copa do Brasil. O Castanhal volta aos gramados no domingo, 9, quando recebe o Carajás, pelo Parazão.

2º Tempo

FIM DE PAPO!

45′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CASTANHAL!

De novo ele! João Leonardo, de cabeça, marca o segundo dele e faz 3 a 2.

43′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JAPIIM!

Keoma recebeu na linha de fundo, cruzou e João Leonardo pula mais alto que toda a zaga para empatar o jogo. Tudo igual no Mangueirão.

34′ ÚLTIMA ALTERAÇÃO DO JAPIIM

Sai Fazendinha e entra João Leonardo.

31′ MUDOU

No Paysandu, sai Serginho e entra Bruno Collaço.



Foto: Fernando Torres

28′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PAPÃO!

A zaga do Castanhal bobeou, Nicolas aproveitou a oportunidade e guardou o dele. Virada do Papão!

23′ TEM CARTÃO

Vincius leite foi punido com o cartão amarelo.

20′ AMARELOU NO PAPÃO

Caíque Oliveira parou o ataque com falta e levou cartão amarelo. O volante recebeu o terceiro cartão e está fora do Re-Pa.

18′ TROCA TROCA

No Japiim, sai Santa Maria e entra Wilker.

18′ MAIS UM AMARELO

Dioguinho foi punido com o cartão amarelo.



Foto: Fernando Torres

14′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PAPÃO!

Depois do bate e rebate dentro da área do Japiim, Uilian bate cruzado e Caíque Oliveira desvia para dentro do gol. Tudo igual aqui no Mangueirão.

12′ TROCOU O JAPIIM

Sai Samuel e entra Dioguinho.

8′ JOGO PARADO

Uchôa chegou mosrando as travas da chuteira para Samuel. A arbitragem marcou falta.



Foto: Fernando Torres

1′ MUDANÇA DUPLA NO PAPÃO

Saem Alex Maranhão e Deivid Souza, entram Uiliam e Uchôa.

1º Tempo

FIM DE PAPO!

47′ SALVA, GABRIEL!

Keoma arriscou de fora da área e Gabriel Leite fez uma bela defesa.

TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO

41′ AMARELOU

Samuel derrubou Nicolas e foi punido com o cartão amarelo.



Foto: Fernando Torres

35′ NA TRAVE!

Diego Matos puxou da esquerda pra direita e e finalizou na trave. Bela chance do Papão!

34′ SÓ DÁ JAPIIM

Fazendinha recebeu lançamento, driblou a zaga e chutou colocado para a defesa de Gabriel Leite.

28′ EXPULSO!

Tony repetiu a mesma falta e levou o segundo cartão amarelo. Com a expulsão, o Papão fica com 10 jogadores em campo.

24′ RABISCOU

Vinicius Leite saiu puxando a marcação desde a lateral e tocou para trás, Nicolas finalizou bloqueado pela zaga.

23′ PARA TUDO

Nicolas preparava o arremate quando foi derrubado na entrada da área. Falta para o Papão.

21′ QUE BOMBA!

Keoma arriscou da meia lua e tirou tinta do travessão bicolor!

18′ SEGUE O JOGO

Pecel foi derrubado na área e pediu pênalti. A arbitragem mandou seguir.

13′ CARTÃO AMARELO

Cleberson Ilustre deu carrinho perigoso em Nicolas e foi advertido com o cartão amarelo.



Foto: Fernando Torres

9′ AMARELOU

Tony para o contra ataque do Japiim e recebe cartão amarelo.

7′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CASTANHAL!

Em uma bola longa, Santa Maria ganha da zaga bicolor e rola para Pecel marcar. Castanhal 1 x 0 Paysandu.

4′ PRIMEIRA CHEGADA

Vinicius Leite e Diego Matos fizeram bela tabela. Na finalização do lateral esquerdo, a bola foi desviada pela zaga.

1′ SENTIU

O volante bicolor Serginho sente um desconforto e é atendido no gramado.

—————————————-

Pré-jogo

Os dois times já deram início ao trabalho de aquecimento.



Foto: Fernando Torres



Foto: Fernando Torres