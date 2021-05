Em jogo equilibrado, Tuna e Remo empatam na primeira partida da semifinal. Vídeo

O Clube do Remo empatou com a Tuna Luso Brasileira por 1 a 1, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paraense de 2021, no estádio Francisco Vasques, no bairro do Souza, na manhã deste domingo (9). Ninguém leva vantagem para a segundo partida, no Baenão.

O jogo começou intenso, com muita correria e forte calor, com maior volume do jogo do Remo. Logo aos 4 minutos, o Leão azul chegou com perigo na área adversária, através de Dioguinho, que acertou uma bomba de canhota na trave do goleiro cruzmaltino Gabriel Bubniack, que só ficou olhando.

O gol do Remo foi marcado aos 20 minutos, após cobrança de escanteio do lateral esquerdo Marlon, que o zagueiro Fredson ajeitou de cabeça para o volante Anderson Uchoa dominar a bola e mandar para o fundo da rede de Gabriel Bubniack.

O árbitro Joelson Silva dos Santos interrompeu o jogo aos 30 minutos, numa parada técnica para a hidratação dos jogadores.

A Tuna empatou a partida aos 34 minutos, de pênalti, cometido no atacante Fabinho, que invadiu a área azulina e foi derrubado por trás pelo lateral direito Wellington Silva. O lateral direito Léo Rosa cobrou com precisão no canto esquerdo do goleiro Vinícius, que escolheu o outro lado.

Felipe Gedoz levou cartão amarelo aos 39 minutos. O atacante Jayme da Tuna pisou de mal cheio e caiu em campo e aos 48 minutos foi a vez do meia Arthur da Tuna levar amarelo por reclamação.

Jayme não voltou para o segundo tempo e foi substituído por Lineker. O técnico tunante Robson Melo também tirou Marcos Vinícius e botou Neto na lateral esquerda. E logo no primeiro minutos da segunda etapa Wellington Silva invadiu pela direita e bateu de canhota no canto direito do goleiro cruzmaltino, que espalmou para escanteio.

No segundo minuto, o atacante azulino Edson Cariús perdeu um gol ao receber um sobra de bola da defesa da Tuna, driblar o goleiro e chutar de esquerda para fora. Aos 12 minutos, Lucas Siqueira completou sozinho de cabeça um escanteio cobrado por Felipe Gedoz, mas errou o alvo e mandou a bola para fora.

Aos 15 minutos, o Remo fez uma blitz na área da Tuna, mas o goleiro Gabriel salvou duas vezes, a primeira na cabeçada de Cariús e a segunda no chute de Lucas Siqueira. Na sobra, Cariús cabeceou para fora o cruzamento de Dioguinho.

Logo em seguida, Cariús ficou na cara do gol e chutou em cima do goleiro cruzmaltino, que rebateu a bola nos pés de Gedoz, que chutou, mas a zaga aliviou a jogada. Aos 19 minutos, o técnico remista Paulo Bonamigo trocou Erick Flores por Gabriel Lima no ataque e Marlon por Thiago Ennes, na lateral esquerda.

O árbitro fez nova parada técnica.

Aos 33 minutos, Bonamigo trocou Dioguinho e Cariús por Tiago Miranda e Renan Gorne, no ataque do Remo. Na Tuna, o comandante Robson Melo substituiu Wellington Pará por Kauê, no ataque. Em seguida ele tirou Léo Rosa e Fabinho e botou em campo Alysson e Pedrinho. Alysson levou amarelo logo na primeira jogada.

Gabriel Lima também levou cartão amarelo. Outra mudança no Remo: saiu Gedoz e entrou Renan Oliveira, quase no final da partida. Mas não houve mais tempo para mudança do placar.

Raio x da partida

REMO

Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen e Marlon (Thiago Ennes); Uchôa, Lucas Siqueira e Gedoz (Renan Oliveira); Dioguinho (Tiago Miranda), Erick Flores (Gabriel Lima) e Edson Cariús (Renan Gorne). Técnico Paulo Bonamigo.

TUNA

Gabriel; Léo Rosa (Alysson); Dedé, Renan e Marcus Vinícius (Neto); Wellington Pará (Kauê), Arthur e Lukinha; Jayme (Lineker), Fabinho (Pedrinho) e Paulo Rangel. Técnico: Robson Melo.

Juiz: Joelson Silva dos Santos (FPF)

Auxiliares: Bárbara Roberta Costa Loiola (FIFA) / Hélcio Araújo Neves (CBF). Quarto Árbitro: Melck Muller Soares de Almeida (FPF)

GOLS: Uchôa, 21 do primeiro tempo (Remo); Léo Rosa, aos 34, primeiro tempo (Tuna)

Amarelos

Alysson e Arthur (Tuna); Gedoz e Gabriel Lima (Remo)

Melhores momentos e gols:

Fonte: ver-o-fato/ Foto: Divulgação