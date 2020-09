Em Marabá a Polícia Civil investiga execução de minerador de ouro no domingo

Em Marabá, a Polícia Civil investiga a execução do jovem empresário Diogo Sampaio de Souza, 35 anos, também conhecido como Diogão. Ele foi assassinado a tiros, no final da tarde de ontem, domingo (20), quando estava sentado na calçada da casa do sogro, ao lado da Casa Bandeira, na orla do Rio Tocantins, Velha Marabá. Dois homens em uma moto fizeram os disparos e tinham o suporte de um automóvel que seguia logo atrás. Nenhum dos dois veículos foi identificado, embora o movimento de pessoas naquele horário fosse intenso no local.

Diogo estava armado com uma pistola calibre 380, mas não conseguiu sacá-la a tempo. Em 2015, ele foi vítima de tentativa de homicídio em uma barbearia da Folha 16, na Nova Marabá, mas os atiradores não tiveram sucesso.

A partir daí, Diogo passou a andar em carro blindado e com seguranças particulares, mas, de algum tempo para cá, relaxou nos cuidados e ontem acabou vítima da pistolagem.

Diogo de Souza era minerador de ouro, proprietário de uma jazida descoberta em terras de sua prioridade, no município de Pacajá. Em 2017, quando começaram os trabalhos de sondagem, a previsão era de que a mina produziria 5 milhões de onças (aproximadamente 142 toneladas) do metal precioso. A área, de 90 mil hectares, havia sido invadida em 2013 por cerca e 5 mil pessoas, mas Diogo conseguiu recuperá-la.

Por: Eleuterio Gomes – De Marabá, com informações do site Notícias de Mineração Brasil