Em Marabá, Águia vence o Itupiranga e volta a sonhar com classificação para as semifinais

Águia e Itupiranga abriram na tarde do último sábado (07/03) a 7ª rodada do Campeonato Paraense de 2020. O jogo chamado de “clássico do sudeste”, foi bastante acirrado no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, que recebeu um público de mais de mil torcedores. O time do Azulão venceu, por 1 a 0, com o gol do lateral Ari, aos 36 minutos do 1° tempo, e voltou a sonhar com a classificação para as semifinais do estadual, chegando aos oito pontos.

Jogo eletrizante: Deu Azulão!

Assim como no primeiro encontro entre as equipes no Parazão, quando a partida terminou empatada, em 2 a 2, no jogo deste sábado, ocorreu outro confronto eletrizante entre os rivais do sudeste. O jogo teve dois tempos distintos, com o Águia dominando no 1° tempo e o Itupiranga a etapa final. Antes de marcar o gol, o time do técnico João Galvão, pressionou o adversário. Até que o lateral Ari, aos 36 minutos da etapa inicial, mandou um chutaço e venceu o goleiro Guibson, abrindo o marcador para o Azulão marabaense.

Na etapa final, houve um apagão do time do Águia e o Itupiranga se aproveitou chegando com perigo a meta aguiana. Destaque para o goleiro Bruno Collaço, que salvou os donos da casa em pelo menos três chances claras do Crocodilo de pelo menos chegar ao empate. O time do Itupiranga ainda teve um jogador expulso, mas soube aproveitar as brechas cedidas pelo adversário e chegava com perigo. A pressão foi grande, só que o gol de empate não saiu. Placar final: Águia 1 x 0 Itupiranga.

“Nós fomos guerreiros. Viemos de dois jogos e não conseguimos vencer e hoje o importante foi vencer. O Itupiranga é uma grande equipe, não desiste nunca, como foi o primeiro jogo. A equipe está de parabéns. O futebol nem sempre é jogar bem, e sim resultado. Pra gente e para a torcida, foi importante. Um grande jogo para a torcida que veio prestigiar um grande espetáculo. Agora é pensar no próximo jogo.”, afirmou Ari, lateral do Águia e autor do gol da vitória.

Por: Fábio Relvas