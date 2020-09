Em meio a impasse, Barcelona estampa Messi em publicidade

O atacante argentino Lionel Messi, que informou ao Barcelona o desejo de deixar o clube, amanheceu nesta quarta-feira (2) em destaque no site do clube, protagonizando campanha de venda das camisas da temporada 2020-2021.

O astro aparece em primeiro plano em imagem em que também estão os atacantes franceses Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann, o zagueiro espanhol Gérard Piqué, o goleiro alemão Marc-Andre Ter Stegen e o meia holandês Frenkie de Jong.

A imagem, certamente foi feita antes das férias dos jogadores, já que após a derrota para o Bayern de Munique por 8 a 2, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, não houve reapresentação. Messi não voltou dentro da programação de preparação para a próxima temporada, iniciada no domingo.

Há três dias, todo o argentino, junto com os companheiros, deveria ter se submetido a testes de diagnóstico do novo coronavírus, mas não apareceu. Ontem e anteontem, o camisa 10 não treinou sob as ordens do holandês Ronald Koeman, sucessor do espanhol Quique Setién no banco de reservas ‘blaugrana’.

Segundo fontes consultadas pela agência internacional Efe, a presença de Messi no material publicitário veiculado no site do clube é intencional. A decisão foi tomada pela própria diretoria do Barcelona, que visa mostrar o jogador como um símbolo para a próxima temporada.

Messi, na semana passada, acionou cláusula anual que o permite deixar a equipe que defendeu ao longo de toda carreira, ao término de cada temporada.

Por outro lado, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e a diretoria assumem que tal oportunidade de sair de graça expirou em 10 de julho. Entretanto, os dirigentes não descartam negociar uma transferência.