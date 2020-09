Em meio às críticas, técnico do Remo afirma: ‘ Vamos conseguir o acesso à Série B’

Mazola Júnior também questionou conteúdo de algumas das críticas ao treinador

Técnico do vice-campeão do Parazão, o Remo, Mazola Júnior precisa trazer o foco de volta ao clube, que já tem um jogo que vale a liderança na Série C. Amanhã (10), o Leão encara o Treze (PB), às 20h, no Amigão, mas o treinador ainda falou sobre a decepção da derrota no estadual. Porém, Mazola garantiu que, apesar das críticas, o clube azulino estará na Série B em 2021.

“Aceito a cobrança do torcedor e estou acostumado com esse tipo de pressão. Tenho certeza que vamos conseguir o acesso à Série B. Perdemos o título para o nosso maior rival, mas em nenhum momento o Remo foi inferior ao Paysandu”, afirmou.

Mazola também dirigiu as palavras aos profissionais da imprensa que, segundo o treinador, o criticaram de forma maldosa e também aos que invadiram as suas redes sociais para ofender o técnico.

“Eu sei distinguir as críticas profissionais, verdadeiras e contundentes. As críticas maldosas, que inventaram briga e mau relacionamento dentro do vestiário, [briga] minha com os jogadores, minha e com os diretores. Sei muito bem respeitar a hierarquia dentro do clube. São esse tipo de críticas que me revoltam”, disparou.

A partida entre Treze e Remo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.