Em menos de 24h, PM prende suspeitos de homicídio em Barcarena

A Polícia Civil registrou queda no número de homicídios no período do Carnaval no estado do Pará. De acordo com os dados do Sistema de Segurança Pública, os três primeiros dias de folia, comparados ao mesmo período do ano passado, são de menor índice do crime.

No Carnaval deste ano, de sexta-feira (20) até domingo (23), foram registrados 23 homicídios. Em 2019, no mesmo período, foram registrados 42 mortes.

“A atuação estratégica e preventiva da Polícia Civil em conjunto com os demais órgãos da Segurança Pública está trazendo mais segurança e tranquilidade àqueles que vieram brincar o Carnaval nos balneários ou até mesmo pra quem preferiu ficar na capital. E a nossa missão é esta, fazer um Carnaval mais seguro para todos” – Alberto Teixeira, delegado-geral da PC.

O número de prisões também é expressivo. Bruno Richelli Ferreira e Edmilson Ferreira Borges de Souza, conhecido como “Canela”, foram presos em uma localidade conhecida como “Caranazinho”, em Salinópolis. Eles são acusados de integrar uma facção criminosa e estão entre as 99 prisões realizadas pela Polícia Civil, nos três primeiros dias de atuação na “Operação Carnaval 2020”. Bruno estava foragido da justiça. A ação foi realizada pela equipe de reforço da PC em Salinas em conjunto com a 2°seção da Polícia Militar de Capanema. Durante a abordagem, foram encontrados duas porções médias de óxi, uma capa de colete e materiais utilizados no preparo e fabricação de entorpecentes.

Durante a “Operação Carnaval 2020”, a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) realizou diversas fiscalizações de combate à poluição sonora na praia do Atalaia, em Salinópolis. Foram fiscalizados 18 bares e estabelecimentos comerciais e 32 veículos automotivos. Um bar foi fechado por falta de licença e seis proprietários foram intimados.

As equipes da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) com apoio da Polícia Militar e Detran atuaram também na fiscalização dos blocos de Carnaval, bares e estabelecimentos comerciais no distrito de Icoaraci, em Belém, no domingo (23). As atividades iniciaram antes das saídas dos grupos. As equipes fecharam cinco bares que estavam funcionando de forma irregular e impediu que 13 blocos de Carnaval de rua, que estavam sem a devida licença, saíssem no distrito.