Em negociação avançada, Remo está próximo de fechar com meia do Castanhal

Empresário do jogador confirma a negociação e faltam detalhes para a contratação

O Remo está próximo de fechar a contratação do meia Dioguinho, destaque do Castanhal na temporada 2020. O clube sondou o atleta na semana passada e desde então a negociação se estende, sendo realizada pelo empresário do jogador, Renan Pinheiro.

Em contato com a reportagem de OLiberal, Renan Pinheiro confirmou que a negociação está avançada, porém “emperra” em alguns detalhes, um deles é a proposta dada pelo Remo, mas que está sendo contornada.

“Existe uma política de austeridade do clube, veio a pandemia e o Remo não pode onerar a folha. O Remo colocou uma proposta abaixo que o atleta ganha no Castanhal. O Dioguinho ainda possui contrato com o clube até o final de 2021 e pediram que o contrato fosse rescindido e que o Remo não pagaria a moradia, o atleta teria que morar na Toca do Leão, quanto a isso está tudo tranquilo. Para dar uma motivada só pedimos os ‘gatilhos’, por exemplo, se o atleta for titular em dois jogos por mês, mais tantos reais, se for relacionado em tantos jogos, mais uma quantia. Colocamos essas questões para dar uma melhorada e um incentivo. Acredito que as coisas caminhem para um acerto, no máximo amanhã pela manhã. Estamos confiantes quanto a isso”, falou.

SEM LEILÃO

Renan Pinheiro fez questão de frisar que o jogador recebeu uma sondagem do Paysandu, porém evita “leilão” e que neste momento negocia exclusivamente com o Remo. O empresário explicou ainda a viagem do Remo para o Nordeste atrapalhou um pouco nas tratativas.

“Temos um carinho e uma amizade muito grande por todos do Remo e temos uma política de mão fazer leilão com jogador e de respeitar uma negociação, sem se utilizar dela para barganhar com outros clubes. Hoje estamos negociando apenas com o Remo, tivemos uma sondagem do Paysandu via clube, através do presidente do Castanhal Helinho, além de clubes da Série D. Mas a partir do momento em que o Remo iniciou a negociação de forma concreta, passamos a discutir direto com o clube. Por conta dessa última viagem que o Remo fez e realizou dois jogos fora as coisas emperraram um pouco, mas retornaram desde a chegada na última segunda”, falou.

O Remo deve anunciar nos próximos dias mais dispensas. Os nomes dos meias Robinho e Douglas Packer são cogitados para integrar a lista de rescisões contratuais do Leão.