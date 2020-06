Em Óbidos no Pará, as águas do Rio Amazonas começam invadir as ruas da cidade

Foi registrado na manhã da última terça-feira, dia 02, algumas imagens do cais do porto de Óbidos, onde as águas da enchente do Rio Amazonas continuam subindo e já começam invadir as ruas do Centro da Cidade.

Em frente ao Mercado Municipal de Óbidos, as águas já começaram invadir a Rua, obrigando os veículos a trafegarem com mais cuidados ao ultrapassar as poças de águas que se formam nas partes mais baixas das ruas, infiltradas do Rio Amazonas.

Neste período, a enchente já deveria ter chegado ao pico, como nos anos anteriores, entretanto, as águas do Rio amazonas continuam subindo.