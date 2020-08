Em pré-confinamento, participantes de A Fazenda 12 acabam com mistério da Record

JP Gadêlha, Marina Ferrari e Mariano Bijos postam Stories em São Paulo e entregam pré-confinamento

Uma das medidas tomadas pela Record para evitar o contágio do novo coronavírus durante A Fazenda 12 foi o pré-confinamento dos 20 participantes titulares e quatro reservas em hotéis na Grande São Paulo. No entanto, o mistério sobre a identidade dos peões, uma das características do reality que estreia em 8 de setembro, está sendo quebrado pelos próprios participantes, que deixam pistas em suas redes sobre o isolamento.

Na última segunda-feira (24), a emissora confirmou que todos os selecionados já estavam pré-confinados. “É um período necessário de isolamento social antes de entrarem definitivamente na sede rural do programa”, destacou a Record em comunicado à imprensa. Conforme apuração do Notícias da TV, a quarentena dos futuros peões começou no sábado (22).

Desde então, subcelebridades apontadas como possíveis participantes do reality rural passaram a utilizar algumas táticas para manterem seus perfis atualizados. Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a produção do programa liberou o uso de celulares durante o pré-confinamento.

A funkeira Jojo Todynho, uma das apostas da Record para a temporada, optou por diminuir a quantidade de posts no Instagram. Antes, ela atualizava diariamente seu perfil com registros de sua vida pessoal e desabafos em vídeo. Agora, os 9,9 milhões de seguidores conferem apenas compartilhamentos e mensagens bíblicas.

Biel segue na mesma linha, com vídeos e fotos antigas, além de divulgações de mensagens positivas e entrevistas. Cristiane Maravilha, mulher de Túlio Maravilha, publica registros da prática de atividades físicas em uma academia. No entanto, o ex-jogador de futebol compartilhou uma série de Stories no Instagram no qual treina em família dentro de casa –sua companheira não aparece nos registros.

Marina Ferrari posta vídeo em hotel com mala atrás

Marina Ferrari também é exemplo de peoa que estragou a surpresa. A blogueira de Maceió (AL) tem postado uma série de Stories sozinha, em um quarto de hotel em São Paulo, e ainda deixou uma mala aparecendo atrás dela em um deles.

O sertanejo Mariano também entrou na onda dos compartilhamentos de publicações, porém adotou uma técnica: aparece em vídeos nos quais enquadra apenas seu rosto, geralmente em espaços brancos, como os de quartos de hotéis.

O bombeiro JP Gadêlha, participante do The Circle Brasil, da Netflix, segue a mesma estratégia do sertanejo. Além dos Stories, ele viajou da Bahia para São Paulo na última semana e segue na capital paulista –sem explicar o motivo.

Deixaram passar

Na cota de ex-participantes de programas da MTV, Lipe Ribeiro publicou um vídeo jantando com a namorada, Ya Burihan. No entanto, a influenciadora postou outra gravação, comendo com uma amiga em outro restaurante.

Lary Bottino estava de férias com Anitta na Europa, mas voltou de lá sem a cantora e tem postado muitas fotos prontas e vídeos em que só mostra o rosto. Além disso, ela publicou uma foto posada em seu banheiro, com pia de mármore, e em seguida, fez um publipost em um banheiro diferente, com a louça toda branca.

Lary Bottino em seu banheiro (à esq.) e o publipost em outro banheiro, com a pia toda branca

Stefani Bays diminuiu a quantidade de atualizações em seu Instagram, mas deixou alguns detalhes escaparem. No sábado, ela publicou vídeos na companhia de amigos. Porém, em suas redes sociais, eles compartilharam vídeos com roupas diferentes das quais apareceram no registro da barraqueira do De Férias com o Ex e não comentaram sobre sua presença.

Lucas Strabko, o Cartolouco, e Krawk são mais alguns cotados que passaram a apresentar novos comportamentos em suas redes sociais. Nas últimas atualizações, eles privilegiam vídeos com foco no rosto e sem comentários sobre onde estão durante as gravações das mensagens.

Stefani Bays, Lucas Strabko, o Cartolouco, e Krawk em publicações nos Stories do Instagram

A Fazenda 12 será o primeiro reality nacional com confinamento de três meses após a pandemia de Covid-19. O BBB20 começou em janeiro e teve que fazer adaptações durante a temporada, já que os casos aumentaram no país em março.

Em entrevista para Rodrigo Faro, o apresentador Marcos Mion destacou os cuidados que a produção do reality adotou para a realização desta temporada: “Acima de tudo, estamos prevendo um protocolo de segurança muito bem pensado, novo, diferente de tudo o que eu já vi. Muita coisa vai mudar na dinâmica do jogo, em relação a eu ter contato com eles ou as coisas entrarem na casa ou não”.