Em Santarém, garoto morre após receber descarga elétrica de celular que estava carregando

Mesmo sendo socorrido, criança não resistiu ao forte choque que recebeu e morreu ao chegar ao hospital

Matheus Macedo Campos, de apenas onze anos, morreu na tarde de domingo (23), após ser atingido por uma descarga elétrica recebida enquanto usava um telefone celular que estava carregando na tomada em sua casa, em Santarém, município do Baixo Amazonas Paraense. Mesmo sendo socorrido, o menino não resistiu e morreu em razão do forte choque.

O acidente foi por volta das 14h, no bairro Mararu, quando o menino estava com brincando com primos na casa da família. Parentes contaram que o menino estava deitado no chão, em cima de uma toalha quando recebeu a descarga elétrica. O aparelho de celular era alimentado por um multiplicador de tomadas e, segundo a família, pode ter ocorrido um curto-circuito.

Os familiares do menino o levaram ao hospital às pressas em um veículo particular, mas no meio do caminho, colocaram ele em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que havia sido acionado minutos antes. Dentro do carro de emergência, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado pelos socorristas. Contudo, ele teve mais uma parada ao chegar ao Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), sendo que desta vez, não resistiu.

O caso reacende os cuidados para o uso de aparelhos celulares enquanto conectados na tomada. No domingo, dia em que o menino morreu, Santarém registrou cerca de 12 horas de chuva, com forte incidência de raios na madrugada. O caso foi registrado como morte acidental – eletroplessão, na delegacia de Polícia Civil.