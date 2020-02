Em Santarém, Polícia Civil combate o desmatamento ilegal

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na última quinta-feira (20), a segunda fase da operação “Artemis”. Tendo em vista a instituição da Força de Combate ao desmatamento do Estado do Pará, a equipe da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA/SANTARÉM), deu início a operação “Artemis”, visando coibir o desmatamento ilegal na Amazônia, mais especificamente na região do “Corta-Corda”, local de onde surgem inúmeros relatos dessa pratica, localizada no município de Santarém, no oeste paraense. A operação contou com cinco policiais civis e 10 fiscais do IBAMA, além da utilização de quatro viaturas.

Durante a operação nenhum dos responsáveis pelas derrubadas foi encontrado, sendo achado apenas indícios da presença recente de exploradores e dos maquinários utilizados. A operação foi encerrada por volta das 22 horas de quinta-feira (20).No mês de outubro de 2019, durante a 1ª fase da operação “Artemis”, 12 pessoas foram presas em flagrante pela exploração ilegal de madeira, além da apreensão do maquinário utilizado na exploração, e quase 800 m³ (m³ metros cúbicos) de madeira em tora, e processada, tendo sido desativada a serraria ilegal.

O Titular da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA/Santarém), delegado Fabio Amaral Informa, que mesmo com o forte período chuvoso amazônico, e com as péssimas condições de trafegabilidade das estradas e ramais, o que dificulta muito o deslocamento, ficou evidente que a exploração ilegal de madeira permanece ocorrendo. “Diante do fato, as equipes policiais diligenciaram até a região, ocasião em que foram localizadas diversas áreas em que ficavam instaladas serrarias ilegais em plena floresta, de onde a madeira extraída já era processada, nos mais variados pontos do citado assentamento” explica o delegado Fabio, titular da DECA.

Para o delegado Fabio, ficou identificado que as constantes incursões das equipes naquela região acabam inibindo, de certa forma, a presença dos exploradores, contudo ainda continuam agindo de forma indiscriminada na região, ficando inequívoca a necessidade de continuidade nas fiscalizações, destacou o delegado. “As equipes policiais seguem diligenciando para que a região do Baixo e Médio Amazonas seja conhecida como referência no combate ao conflito agrário e no combate aos crimes graves, no que tange ao meio ambiente”, finalizou o delegado Fabio Amaral titular da DECA.

Em consonância com as determinações do Governador do Estado do Pará, de ordem da Delegacia-Geral, a operação esteve sob coordenação do diretor de Polícia do Interior (DPI), José Humberto de Melo, sob coordenação do Delegado Fabio Amaral da (DECA), juntamente com uma equipe de fiscalização do IBAMA, coordenada pelo Gerente-Executivo Roberto Abreu, e realizada pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Santarém (Deca/Stm).

Por: Luiz Claudio Oliveira (ASCOM PCPA)