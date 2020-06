Em vídeo, bebê é espancado e humilhado pelo próprio pai

Circulou ontem, dia 5, em grupos de WhatsApp, um vídeo que mostra uma criança de aproximadamente dois anos sendo espancada pelo próprio pai.

Nas imagens, o homem dá vários tapas no rosto do menino, o xinga e chega a ordenar que ele lave a própria roupa no banheiro. Em certo momento, afirma que a criança tem “cara de otário, igual a mãe”. Depois, mais sequências de palavrões e humilhações aos quais o bebê é submetido.

Nas redes sociais, alguns internautas revoltados garantem ter reconhecido o agressor e afirmam que o caso se passa em Manaus, no bairro Santo Agostinho. Contudo, nenhuma autoridade se pronunciou sobre o episódio ou confirmou onde ele teria ocorrido.