Em vídeo Eduardo Costa ataca Luciano Huck e Rodrigo Faro: “Hipócritas”

Mesmo nesse momento de união e reflexão por conta da pandemia do coronavírus, o cantor Eduardo Costa não perdeu a oportunidade de gerar polêmica. O sertanejo gravou um vídeo em que chamou os apresentadores Luciano Huck e Rodrigo Faro de hipócritas.

Eduardo Costa acredita que os famosos estão jogando para a plateia quando aplaudem “na sacada e no conforto de seus lares” os profissionais da Saúde —sobrecarregados devido à pandemia de coronavírus. “Tô vendo um monte de apresentadores de televisão, que agora tão no conforto dos seus lares, com dinheiro sobrando, hipócritas pra caralho, batendo palminha pra enfermeiro, pra médico. Posso falar uma coisa pra você? Palma não enche barriga”, disse Costa no início do vídeo.

E continua: “Luciano Huck, Rodrigo Faro, outros apresentadores aí? tem outros, (mas) tô falando os que eu vi aqui. Faro é meu amigo, mas vou falar pra vocês: não vamos ser hipócrita, não, gente. Quem quiser reconhecer o valor dessas pessoas faz uma campanha em todo Brasil para melhorar o salário delas, pra trazer uma vida digna.”

“Bater palminha na frente da internet pra fazer graça pra seguidor não adianta porcaria nenhuma. Isso não põe comida na mesa. Isso não (lhes) dá um carro bom. Isso não paga escola dos filhos deles, não”, concluiu ele.

Após o desabafo, a publicação do cantor está viralizando em aplicativos de mensagens e no YouTube.

Nos vídeos, ele incluiu também ataques também à Vale por causa da tragédia de Brumadinho. “Ninguém mais fala nisso, notaram? Bando de vagabundos”, xingou o artista na web.